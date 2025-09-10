9月10日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

28个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 538.24（+1.50坚戈），外汇交易总额为2.1208亿美元（+101.6万美元）。交易过程中，最低报价为1:537.40坚戈，最高报价为1:538.96 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：630.10（-1.83坚戈），外汇交易总额为47.4万欧元（-108.4万欧元）。交易过程中，最低报价为1:628.45坚戈，最高报价为1: 631.09坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.3747（-0.0724坚戈），外汇交易总额54.3420亿卢布（+18.7903亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.3270坚戈，最高报价为1: 6.4200坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:75.6205（+0.1090坚戈），外汇交易总额4010万元（+440万元）。交易过程中，最低报价为1:75.4000坚戈，最高报价为1: 75.6750坚戈。