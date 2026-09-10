9月10日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

32个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 450.35（+6.26坚戈），外汇交易总额为7.4709亿美元（-4889.5万美元）。交易过程中，最新报价为1:447.50坚戈，最高报价为1:455.00坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 523.21（-6.51坚戈），外汇交易总额为797.9万欧元（+495.5万欧元）。交易过程中，最低报价为1:520.38坚戈，最高报价为1:527.90坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.3184（-0.0142坚戈），外汇交易总额52.8199亿卢布（+15.8772亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.2960坚戈，最高报价为1: 5.3434坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:67.0224（-0.8346坚戈），外汇交易总额1116.6万元（-835.9万元）。交易过程中，最低报价为1:66.6600坚戈，最高报价为1:68.1300坚戈。