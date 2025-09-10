哈通社9月10日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

9月10日,星期三

9月10日是阳历一年中的第253天 （闰年第254天） ，离全年的结束还有112天。

世界各国/地区节日：

世界预防自杀日 «世界预防自杀日»是由创建于奥地利的国际预防自杀协会和世界卫生组织从2003年开始设立的。世界卫生组织报告数据显示，全球每年大约有100万人死于自杀。为预防自杀和降低自杀率，自2003年开始，世界卫生组织和国际自杀预防协会将每年9月10日确定为«世界预防自杀日»，以帮助公众了解诱发自杀行为的危险因素，增强人们对不良生活事件的应对能力，预防自杀行为。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1993年 哈萨克斯坦举行«俄罗斯文化日»活动。

1996年 哈萨克斯坦共和国高等外交学院成立。

2005年 哈萨克斯坦国家学术图书馆在阿斯塔纳举行开馆仪式。

2010年 纳扎尔巴耶夫总统同前越南国家主席张晋创出席«越南文化日»活动开幕仪式。

2014年 第11届国际文化艺术节框架下土耳其举行«哈萨克斯坦日»活动。

2017年 伊合组织峰会通过《阿斯塔纳宣言》。

2017年 阿斯塔纳世博会单日访问量突破10万人。

2017年 2017阿斯塔纳世博会闭幕。

2017年 首届伊合组织科学技术峰会在阿斯塔纳开幕。

2018年 哈萨克斯坦在中亚国家当中首次举行IFOM国际医学基础考试。

2019年 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫抵达北京，开始对中国进行为期两天的国事访问。

2019年 哈萨克斯坦棋手比萨拉•阿萨吾巴耶娃在国际象棋联盟在布达佩斯举行的大会上获得了女子国际象棋国际大师称号。

2019年 蒙古国巴彦乌列盖省哈萨克斯坦文学和文化中心隆重开幕。

2020年 外交部部长穆合塔尔·特列吾别尔德在莫斯科出席了上海合作组织外交部长理事会会议。

2021年 托卡耶夫总统在总统府会见到访的北马其顿外交部部长布亚尔·奥斯马尼。