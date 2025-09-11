9月11日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

28个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 539.08（+0.84坚戈），外汇交易总额为2.9415亿美元（+8207万美元）。交易过程中，最低报价为1:538.03坚戈，最高报价为1:539.99 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：629.58（-0.52坚戈），外汇交易总额为441.2万欧元（+393.7万欧元）。交易过程中，最低报价为1:620.00坚戈，最高报价为1: 633.78坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.3077（-0.0670坚戈），外汇交易总额49.2814亿卢布（-5.0605亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.2680坚戈，最高报价为1: 6.3750坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:75.6607（+0.0402坚戈），外汇交易总额2645万元（-1365万元）。交易过程中，最低报价为1:75.5600坚戈，最高报价为1: 75.7801坚戈。