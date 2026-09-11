9月11日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了9月11日坚戈兑换外币平均汇率结果。
31个KASE成员参与了交易。
根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 450.97（+0.62坚戈），外汇交易总额为3.4531亿美元（-4.0177亿美元）。交易过程中，最新报价为1:449.79坚戈，最高报价为1:451.90坚戈。
欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 523.09（-0.12坚戈），外汇交易总额为227.5万欧元（-570.4万欧元）。交易过程中，最低报价为1:522.36坚戈，最高报价为1:524.64坚戈。
卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.3528（+0.0344坚戈），外汇交易总额28.0338亿卢布（-24.7861亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.3244坚戈，最高报价为1: 5.3707坚戈。
人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:67.2238（+0.2014坚戈），外汇交易总额2806.5万元（+1689.9万元）。交易过程中，最低报价为1:67.0700坚戈，最高报价为1:67.3080坚戈。