9月11日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

31个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 450.97（+0.62坚戈），外汇交易总额为3.4531亿美元（-4.0177亿美元）。交易过程中，最新报价为1:449.79坚戈，最高报价为1:451.90坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 523.09（-0.12坚戈），外汇交易总额为227.5万欧元（-570.4万欧元）。交易过程中，最低报价为1:522.36坚戈，最高报价为1:524.64坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.3528（+0.0344坚戈），外汇交易总额28.0338亿卢布（-24.7861亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.3244坚戈，最高报价为1: 5.3707坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:67.2238（+0.2014坚戈），外汇交易总额2806.5万元（+1689.9万元）。交易过程中，最低报价为1:67.0700坚戈，最高报价为1:67.3080坚戈。