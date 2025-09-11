哈通社9月11日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

9月11日,星期三

9月11日是阳历一年中的第254天，离全年的结束还有111（闰年则还有112）。

世界各国/地区节日：

埃塞俄比亚新年 埃塞俄比亚人的新年是在每年的9月11日或12日。当天晚上，大家围着篝火欢歌狂舞，欢庆新年。

美国爱国日 爱国日是美国于每年9月11日举行的一个纪念日，以缅怀2001年911袭击事件中的遇难者。2002年9月4日，布什总统宣布2002年9月11日为首个爱国日。

希吉拉历新年 伊斯兰历为目前伊斯兰教国家通用的历法，正式名称为哈吉来/希吉来历，意指公元622年先知穆罕默德从受迫害的麦加迁徙到麦地那的希吉拉（Hijra/Hegira或 Hijrath）。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1883年 赛梅市开设地区博物馆。

1997年 哈萨克斯坦共和国武装力量军事学院成立。

2007年 世界哈萨克人联合会在阿斯塔纳市举行《母语》刊物出版仪式。

2012年 越南国家主席张晋创对哈萨克斯坦进行正式访问。

2014年 时任总统纳扎尔巴耶夫同塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙举行会谈。

2015年 时任总统纳扎尔巴耶夫出席在位于阿斯塔纳（现努尔-苏丹）的独立宫举行的哈萨克汗国550周年纪念活动并发表讲话。

2018年 哈萨克斯坦宇航员托克塔尔·奥巴基罗夫和艾登·艾姆别托夫出席在白俄罗斯明斯克举行的第31届国际空间探索者协会大会。

2019年 哈萨克斯坦国际象棋选手比比萨拉·阿绍巴耶娃荣获“金獴”国际体育奖。

2019年 “丝绸之路”——对话国际探险之旅圆满结束。此次探险行程超过4000公里。

2020年 阿拜纪念碑在布加勒斯特揭幕。

2021年 哈萨克斯坦-德国中心在阿斯塔纳隆重开幕。

2021年 哈萨克斯坦公园在布加勒斯特开放，罗马尼亚诗人米哈伊·爱明内斯库的半身像在布加勒斯特公园揭幕。

2021年 法尔哈特·沙里波夫执导的哈萨克斯坦电影《18 千赫》荣获第十七届喀山国际穆斯林电影节最高荣誉。