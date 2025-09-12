中文
    19:23, 12 9月 2025 | GMT +5

    9月12日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了9月12日坚戈兑换外币平均汇率结果。

    Фото: pexels

    31个KASE成员参与了交易。

    根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 540.84（+1.76坚戈），外汇交易总额为2.4707亿美元（-4708.3万美元）。交易过程中，最低报价为1:538.50坚戈，最高报价为1:542.00 坚戈。

    欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：633.62（+4.04坚戈），外汇交易总额为51万欧元（-390.2万欧元）。交易过程中，最低报价为1:633.10坚戈，最高报价为1: 635.53坚戈。

    卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.4059（+0.0982坚戈），外汇交易总额72.6597亿卢布（+23.3782亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.2701坚戈，最高报价为1: 6.4540坚戈。

    人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:75.9511（+0.2904坚戈），外汇交易总额2095万元（-550万元）。交易过程中，最低报价为1:75.8100坚戈，最高报价为1: 76.1120坚戈。

