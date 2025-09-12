哈通社9月12日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

9月12日，星期五

9月12日是阳历一年中的第255天 （闰年第256天） ，离全年的结束还有110天。

世界各国/地区节日：

哈萨克电影日 1941年根据哈萨克苏维埃社会主义共和国的决议，阿拉木图电影工作室成立。1960年正式更名为“哈萨克电影制片厂”。1984年，制片厂以哈萨克电影产业功勋人物沙肯·艾曼诺夫的名字命名。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1931年 哈萨克斯坦历史最悠久的期刊之一、谢尔巴克特县《讲坛报》问世。

1941年 根据哈萨克苏维埃社会主义共和国人民委员会决议，哈萨克电影制片厂前身——阿拉木图电影工作室成立。

1998年 著名阿拉什运动活动家、学者阿赫梅特·拜图尔森吾勒半身像和故居博物馆在阿拉木图揭幕。

2006年 麻赫穆德·喀什噶里的《突厥语大词典》第一卷俄文版出版。

2006年 纳扎尔巴耶夫总统出席在阿斯塔纳举行的第二届世界和传统宗教大会。

2009年 赛梅市友谊之家开设鞑靼语周末课堂。

2012年 阿联酋迪拜举行旨在讨论哈萨克斯坦投资机遇的企业家论坛。

2013年 纳扎尔巴耶夫总统会见塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙。

2015年 阿拉木图市举行首届“欧亚杯”知识竞赛。

2015年 匈牙利首都布达佩斯举行哈-匈商业论坛。

2016年 纳扎尔巴耶夫对撒马尔罕进行工作访，并同乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫举行会谈。

2017年 电影《回归者》主演杜勒加•多斯玛汗别特吾勒获得第13届喀山国际穆斯林电影节最佳男主角奖。

2018年 哈萨克斯坦国家银行发行了“сүйінші”系列收藏纪念币，该系列属于“哈萨克斯坦传统仪式与民族游戏”系列。纪念币有两种面值：500坚戈银币和100坚戈合金币。

2019年 阿斯塔纳市开设了“开放式市长办公室”，旨在提高地方政府的服务水平，消除居民与公务员之间的隔阂。

2021年 著名考古学家安德烈·阿斯塔菲耶夫在里海发现了200多年前沉船的固定螺丝和钉子。

2021年 哈萨克斯坦功勋人物、阿斯塔纳歌剧院歌剧团团长阿扎马特·哲勒特尔阔兹夫首次参与了世界级独特的项目——录制文森佐·贝里尼歌剧《清教徒》的音频CD。

2023年 托卡耶夫总统在总统府与国内商界人士举行座谈。会上，他阐明了国家与企业之间新的社会契约条件。

2024年 突厥国家组织突厥世界通用字母委员会第三次会议在阿塞拜疆首都巴库闭幕。经过讨论，委员会最终确定了由34个字母组成的突厥诸语通用字母表提案。