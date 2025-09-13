哈通社9月13日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

9月13日，星期六

9月13日是阳历一年中的第256天 （闰年第257天） ，离全年的结束还有109天。

世界各国/地区节日：

国际巧克力日 该日为世界上甜点爱好者们的非正式节日。

印度欧南节 欧南节是一年一度象征丰收的节日。节庆期间，人们在身上涂上黄色的颜料，画上红色和黑色的纹路，再戴上面具装扮成老虎，并模仿老虎捕食的样子在街头跳起一种名为Pulikali的民间舞蹈。

这一天在哈萨克斯坦历史上

2004年 纳扎尔巴耶夫总统签署«关于哈萨克斯坦国家医疗改革和发展计划»的总统令。

2005年 拉脱维亚驻哈萨克斯坦大使向总统递交国书。

2012年 韩国总统李明博对哈萨克斯坦进行正式访问。

2013年 上海合作组织成员国元首理事会第13次会议在比什凯克举行，与会元首共同签署《比什凯克宣言》。

2016年 哈萨克斯坦成立宗教事务和社会组织管理部。

2018年 哈萨克斯坦议会通过新版国徽修改方案。根据改动，国徽中的«Қазақстан»将被拉丁字母版«QAZAQSTAN»字样更替。此外，还将采用ΔE值来体现。

2019年 主题为《伟大草原：历史与文化》的大型历史展在土耳其首都安卡拉市阿纳多卢文明博物馆举行。

2021年 著名自行车运动员、奥运会冠军亚历山大∙维纳库洛夫在努尔苏丹举行的Ironman 70.3铁人三项比赛中夺冠。

2021年 哈萨克斯坦首次亮相于阿根廷最具盛名的文化艺术节之一。这一盛事得益于迪玛希阿根廷粉丝俱乐部La Era Dimash的努力。

2021年 奥运会冠军、“阿斯塔纳”自行车队总经理亚历山大·维诺库罗夫在世界铁人三项赛尼斯站获得其年龄组冠军。他以4小时55分22秒的成绩完成了比赛（游泳、自行车和跑步）。

2023年 阿斯塔纳举行中亚地区可持续发展问题圆桌会议。