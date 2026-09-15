9月15日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

33个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 447.68（-0.26坚戈），外汇交易总额为4.7258亿美元（+7217万美元）。交易过程中，最新报价为1:446.71坚戈，最高报价为1:448.86坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 516.21（-1.84坚戈），外汇交易总额为156.2万欧元（-96万欧元）。交易过程中，最低报价为1:515.70坚戈，最高报价为1:517.40坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.3118（-0.0114坚戈），外汇交易总额13.5236亿卢布（-15.4856亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.2809坚戈，最高报价为1: 5.3293坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:66.6985（-0.1136坚戈），外汇交易总额7659.8万元（+3762.4万元）。交易过程中，最低报价为1:66.5900坚戈，最高报价为1:66.8300坚戈。