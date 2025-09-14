哈通社9月14日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

9月14日,星期日

9月14日是阳历一年中的第257天，离全年的结束还有108（闰年则还有109）。

世界各国/地区节日：

圣哈辛托战役周年 每年9月14日 为尼加拉瓜圣哈辛托战役周年。此节日在尼加拉瓜和哥斯达黎加都有游行、游行乐队活动。

印地语日1949年9月14日，印度立宪大会宣布印地语为印度官方语言，此后每一年的9月14日印度全国都会举行庆祝活动纪念这个具有标志意义的日子。

世界清洁日 世界清洁日一开始是澳大利亚的帆船选手基尔南在公元1989年3月发起第一次的雪梨港清洁日。后来才扩大为全球性清洁活动，是由澳大利亚的国际环保组织Clean Up the World的伊恩基南发起，时间是定在9月的第三个周末，现为全球最重要的环境保护活动之一，每年全世界有超过125个国家、4000万人参加这个活动。2006年的世界清洁日活动时间为9月15日至17日3天。也有参与组织和个人把每年的9月14日作为活动时间。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 首届哈萨克斯坦工业家和企业家大会召开。

1996年 根据总统令，哈萨克斯坦国家税务委员会成立。

1999年 阿拉木图市举行亚信会议成员国外交部长会议。

2005年 阿拉木图市摔跤手乔拉克体育举行首届国际设计节。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统对塔吉克斯坦进行正式访问期间会见塔吉克斯坦最高会议代表会议主席祖胡罗夫。

2016年 紧急情况和减少自然灾害风险中心在阿拉木图市成立。

2018年 卡拉干达民众呼吁参加世界清洁日（World cleanup day）活动。

2020年 托卡耶夫总统签署命令，成立总统直属最高改革委员会。

2020年 哈萨克斯坦历史片《托米莉斯女王》在第26届法国«诡奇»电影节（L'Étrange festival）竞赛单元中获得«新类型（Nouveau Genre）»大奖。