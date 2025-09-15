9月15日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

28个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 541.03（+0.19坚戈），外汇交易总额为1.2521亿美元（-1.2186亿美元）。交易过程中，最低报价为1:540.26坚戈，最高报价为1:542.00 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：635.29（+1.67坚戈），外汇交易总额为3.3万欧元（-47.7万欧元）。交易过程中，最低报价为1:630.00坚戈，最高报价为1: 640.00坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.5299（+0.1240坚戈），外汇交易总额50.8860亿卢布（-21.7736亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.4350坚戈，最高报价为1: 6.5820坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:75.9028（-0.0483坚戈），外汇交易总额3787.6万元（+1692.6万元）。交易过程中，最低报价为1:75.8400坚戈，最高报价为1: 76.0310坚戈。