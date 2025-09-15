哈通社9月15日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

9月15日，星期一

9月15日是阳历一年中的第258天（闰年第259天），离全年的结束还有107天。

世界各国/地区节日：

国际民主日 每年的9月15日为国际民主日，从2008年起，国际社会在每年的9月15日举办国际民主日活动，通过庆祝和纪念这一国际日来提高公众对民主的认识。国际民主日于2007年11月8日由第62届联合国大会通过并确立。

危地马拉独立日 危地马拉共位于中美洲，西濒太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，东北邻伯利兹，东南邻洪都拉斯和萨尔瓦多。 9月15日是危地马拉国庆日。1821年9月15日摆脱了西班牙殖民统治，宣布独立。

洪都拉斯独立日 洪都拉斯共和国，通称洪都拉斯，中美洲共和制国家，西邻危地马拉，西南接萨尔瓦多，东南毗尼加拉瓜，东、北方滨加勒比海，南临太平洋的洪塞加湾。大陆以外的加勒比海上还有天鹅群岛、海湾群岛等领土。9月15日为洪都拉斯独立日，以纪念1821年9月15日摆脱了西班牙殖民统治，宣布独立。

哥斯达黎加独立日 每年9月15日为哥斯达黎加独立日。

阿塞拜疆教育日 每年9月15日为阿塞拜疆教育日。根据总统令，于2004年8月21日设定。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1995年 哈萨克斯坦总统签署法令，宣布将首都从阿拉木图迁至阿克莫拉。1998年阿克莫拉更名为阿斯塔纳。

2005年 哈萨克斯坦加入《制止核恐怖主义行为国际公约》。

2001年 纳扎尔巴耶夫总统访问美国驻哈萨克斯坦大使馆并就911事件致慰问。

2010年 纳扎尔巴耶夫总统出席在伊斯坦布尔市举行的第十届突厥语国家元首峰会。

2010年 纳扎尔巴耶夫总统对乌克兰进行正式访问。

2011年 俄罗斯阿斯特拉罕州完成博凯汗陵墓修缮项目，以纪念俄罗斯与哈萨克斯坦人民传统友谊。

2011年 第8次哈萨克斯坦-俄罗斯地区间合作会议在阿斯塔纳举行。

2015年 第三届哈-俄青年经济论坛在俄罗斯索契举行。

2016年 哈萨克斯坦导演、制片人努尔塔斯·阿达姆拜的电影《塔拉兹》在洛杉矶举行的Genre Celebration Film Festival电影节荣获“最佳影片”和“最佳拍摄作品”奖。

2016年 纪念歌手巴特尔汗·舒克诺夫的摄影展在阿拉木图举行。

2017年 哈萨克苏丹库南拜•奥斯肯拜吾勒纪念象在东哈州揭幕。

2019年 卡拉干达州江阿尔卡县居民1天内制作1万升马奶，创造吉尼斯世界纪录。

2020年 阿布纳斯尔·阿尔法拉比诞辰1150年之际，海法市（以色列）一街道命名为阿尔法拉比。

2020年 为纪念英雄叶尔萨热巴特尔，西哈州修建了一座形状像头盔的陵墓。

2023年 托卡耶夫总统祝贺国家奥林匹克委员会成立30周年。