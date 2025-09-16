哈通社9月16日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

9月16日，星期二

9月16日是公历一年中的第259天（闰年第260天），离全年结束还有106天。

世界各国/地区节日：

国际保护臭氧层日 1995 年1月23日联合国大会决定，每年的9月16日为国际保护臭氧层日，要求所有缔约国按照《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》及其修正案的目标，采取具体行动纪念这个日子。

墨西哥独立日 墨西哥人民为了纪念伊达尔哥，就以发出«多洛雷斯呼声»的日子——9月16日，定为墨西哥的独立日。

巴布亚新几内亚独立日 1975年9月16日，巴布亚新几内亚脱离澳大利亚宣布独立，成为英联邦成员国。迈克尔·索马雷（Michael Somare）为首任总理。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 哈萨克斯坦与白俄罗斯建立外交关系。

2005年 哈萨克斯坦共和国名誉领事馆在土耳其伊兹密尔市开馆。

2007年 哈萨克斯坦加入八国集团防止大规模毁灭性武器和材料扩散全球伙伴关系。

2010年 突厥语国家商务理事会在第十届突厥语国家首脑峰会期间成立，旨在扩大成员国之间的经贸联系。

2017年 乌兹别克斯坦总统沙夫卡特•米尔济约耶夫向时任总统纳扎尔巴耶夫授予该国«祖国和人民荣誉»勋章。

2019年 在曼格斯套州发现的长达9米鱼龙目化石移交至阿克套市地方历史博物馆。

2020年 阿尔法拉比哈萨克国立大学荣获全球伊斯兰金融奖（Global Islamic Finance Awards）。

2021年 土耳其发行哈萨克斯坦独立30周年纪念硬币。

2021年 位于阿拉木图的阔勒塞湖国家自然公园被联合国教科文组织列入世界生物圈保护区。