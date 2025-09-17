9月17日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

28个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 541.13（+1.37坚戈），外汇交易总额为2.0285亿美元（-1.0615亿美元）。交易过程中，最低报价为1:540.00坚戈，最高报价为1:541.99 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：640.83（+4.31坚戈），外汇交易总额为733万欧元（+280.5万欧元）。交易过程中，最低报价为1:640.36坚戈，最高报价为1: 642.33坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.5282（-0.0120坚戈），外汇交易总额59.9588亿卢布（+6.8688亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.5080坚戈，最高报价为1: 6.5470坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:76.3132（+0.3572坚戈），外汇交易总额2.1591亿元（+1.7451亿元）。交易过程中，最低报价为1:76.0500坚戈，最高报价为1: 76.3500坚戈。