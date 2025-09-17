哈通社9月17日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

9月17日，星期三

9月17日是阳历一年中的第260天 （闰年第261天） ，离全年的结束还有105天。

世界各国/地区节日：

美国宪法日 美国宪法是美国的根本大法，奠定美国政治制度的法律基础。该宪法于1787年9月17日在费城召开的制宪会议上获得代表的批准，并在此后不久为当时美国拥有的13个州的特别会议所批准。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1720年 巴甫洛达尔市成立。

1993年 哈萨克斯坦驻中国大使馆在北京举行开馆仪式。

2010年 库斯塔奈市举行普希金纪念碑揭幕仪式。

2010年 哈萨克斯坦政府与联合国签署了关于联合国护照持有人免签制度的协定。

2016年 哈萨克斯坦职业拳手哈纳特·斯拉木获得“英雄包尔江•莫穆什吾勒荣誉”勋章。

2019年 在阿布·纳斯尔·阿尔-法拉比1150周年庆典筹备工作框架下，哈萨克斯坦代表团日前对叙利亚大马士革进行了访问。

2019年 哈萨克斯坦与美国在维也纳签署了使用高浓缩铀联合行动计划声明。

2021年 托卡耶夫总统在杜尚别出席集体安全条约组织和上海合作组织成员国领导人阿富汗问题联合峰会。

2021年 格莱美奖得主、哈萨克斯坦的青年音乐人伊曼别克·泽依肯诺夫荣获俄罗斯《GQ》杂志颁发的“年度发现”奖项。

2021年 哈萨克斯坦设立欧亚生态基金，该基金旨在开发绿化、生物多样性保护和防治荒漠化等项目。

2021年 比利时发行哈萨克斯坦独立30周年纪念邮票。

2023年 托卡耶夫总统会见了美国花旗集团首席执行官简·弗雷泽。双方讨论了花旗集团在哈萨克斯坦扩大业务的前景。花旗银行哈萨克斯坦分行是唯一一家在哈萨克斯坦开展业务的美国银行。