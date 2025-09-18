哈通社9月18日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

9月18日，星期四

9月18日是阳历一年中的第261天 （闰年第262天） ，离全年的结束还有104天。

世界各国/地区节日：

国际电子图书日 该日由美国电子书，有声读物，音乐和视频游戏的数字分销商OverDrive公司倡议下设立。该公司为出版商，图书馆，学校和零售商提供安全管理，数字版权管理和下载履行服务。 OverDrive的目录包括来自5,000多家出版商的200多万个数字图书。该公司的全球网络包括27,000多所图书馆和学校。

世界水监测日 世界水监测日是水环境联盟及国际水协会发起的一个项目，是一个全球教育外展计划，其宗旨是让市民对当地水体进行基本的监察，以建立公众对保护水资源的关注及参与。每年的9月18日为世界水监测日。

智利独立日 智利共和国是位于南美洲的一个国家，西和南濒太平洋，北靠秘鲁，东邻玻利维亚和阿根廷。1810年9月18日智利独立战争，圣地亚哥的土生白人推翻了殖民政权，成立独立政府。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1993年 纳扎尔巴耶夫总统签署关于建立“哈萨克斯坦”国家广播公司的总统令。

1998年 哈萨克斯坦公务员事务局和国家公共行政学院成立。

2012年 哈萨克斯坦央行与伊斯兰开发银行、国际货币基金组织在阿拉木图市举行伊斯兰金融问题国际会议。

2016年 纳扎尔巴耶夫总统将自己的冬不拉赠予阿拉木图市传统乐器中心。

2016年 纳扎尔巴耶夫总统出席“阿拉木图竞技场”体育馆揭幕仪式。

2017年 哈萨克斯坦签署由美国发起的有关承诺支持联合国改革的宣言。这份宣言包含了多项改革方向，包括加强秘书长作用、提高联合国整个系统的问责制和透明度、改进管理、减少组织内部机构的重复工作、完善人事管理和预算规划。

2017年 哈萨克斯坦田径运动员奥尔加•雷帕科娃在阿什哈巴德举行的第五届亚洲室内运动会和武术运动会上，夺得女子跳远金牌。

2018年 六位来自世界各地的导演获得了由好莱坞外国记者协会与独立电影公司合作设立的首届驻地资助。其中包括曾获得威尼斯电影节“地平线”单元最佳导演称号的哈萨克斯坦导演导演埃米尔•拜哈金。

2019年 为庆祝神圣的泰喀赞铸造620周年暨回归祖国30周年，突厥斯坦坦举办了盛大展览。泰喀赞通常指的是大型的青铜制或铁制的传统大锅，常用于仪式或庆典场合。这种大锅具有象征意义，代表着丰收、团结和繁荣。

2022年 WBA、IBO和IBF中量级拳王根纳季•戈洛夫金与墨西哥拳手索尔•阿尔瓦雷斯之间的第三场对决在拉斯维加斯T-mobile竞技场举行。两名拳手打满十二回合，最终三位裁判一致判墨西哥拳手胜利。比赛开始前，著名歌手迪玛希·库达依别尔艮到现场演唱哈萨克斯坦国歌，为戈洛夫金助威。

2023年 在出席第78届联合国大会期间，托卡耶夫总统会见了匈牙利总统诺瓦克·卡塔琳。托卡耶夫指出，两国人民之间已建立起了以历史和文化联系为基础的战略伙伴关系。