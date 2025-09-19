9月19日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

30个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 541.34（+0.06坚戈），外汇交易总额为2.1082亿美元（-2115.4万美元）。交易过程中，最低报价为1:540.42坚戈，最高报价为1:541.98 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：636.98（-3.15坚戈），外汇交易总额为68.5万欧元（-154.4万欧元）。交易过程中，最低报价为1:635.00坚戈，最高报价为1: 637.75坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.4952（-0.0257坚戈），外汇交易总额48.4198亿卢布（+16.8205亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.4750坚戈，最高报价为1: 6.5222坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:76.1632（-0.0246坚戈），外汇交易总额4625.1万元（-524.9万元）。交易过程中，最低报价为1:76.0000坚戈，最高报价为1: 76.4190坚戈。