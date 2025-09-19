哈通社9月19日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

9月19日,星期二 9月19日是阳历一年中的第262天（闰年第263天），离全年的结束还有103天。

世界各国/地区节日：

表情符号诞生日 1982年9月19日美国卡耐基·梅隆大学的斯科特·法尔曼教授在电子公告板，第一次输入了这样一串ASCII字符：«:-)»。人类历史上第一张电脑笑脸就此诞生。

圣基茨和尼维斯独立日 圣基茨和尼维斯联邦位于中美洲加勒比海地区小安的列斯群岛北部背风群岛，是一个由圣基茨岛和尼维斯岛组成的联邦制岛国，在1983年9月19日独立，成为一个英联邦王国。 首都巴斯特尔位于较大的圣基茨岛上，较小的尼维斯岛位于圣岛东南3公里处，两者相隔纳罗斯海峡。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1988年 哈萨克斯坦首家商业银行之一的«BankCenterCredit»银行成立。

1993年 首任总统纳扎尔巴耶夫与俄罗斯总统叶利钦在莫斯科举行会谈。

1994年 哈萨克斯坦互联网诞生，.kz顶级域名正式上线。

2011年 首任总统纳扎尔巴耶夫与法国总统尼古拉·萨科齐举行会谈。

2012年 首任总统纳扎尔巴耶夫与俄罗斯总统普京出席在巴甫洛达尔市举行的第9届哈-俄地区间合作论坛。

2014年 巴甫洛达尔市为哈萨克著名作家、诗人、阿拉什奥尔达领袖人物朱斯普别克·艾玛吾托夫竖立纪念碑。

2016年 俄罗斯首都莫斯科举行«阿斯塔纳日»活动。