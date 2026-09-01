9月1日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

27个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 458.37（-3.20坚戈），外汇交易总额为2.8840亿美元（-8788.2万美元）。交易过程中，最新报价为1:457.00坚戈，最高报价为1:460.00坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 531.84（-3.08坚戈），外汇交易总额为270.7万欧元（-218.3万欧元）。交易过程中，最低报价为1:530.04坚戈，最高报价为1:533.72坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.2875（-0.0415坚戈），外汇交易总额30.8570亿卢布（-1.2636亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.2548坚戈，最高报价为1: 5.3548坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:68.0975（-0.6279坚戈），外汇交易总额3853.3万元（+2079.3万元）。交易过程中，最低报价为1:67.9974坚戈，最高报价为1:68.4700坚戈。