9月1日起哈萨克斯坦将迎来哪些新变化

（哈萨克国际通讯社讯）自9月1日起，哈萨克斯坦将在教育、证件办理、视频监控、住房保障、商品数字标识以及航空运输等多个领域实施一系列新规。其中，中小学生将学习宪法基础等新增课程，小学阶段学生评价方式和教师认证制度也将迎来调整。

中小学生将迎来哪些变化

9月1日，哈萨克斯坦全国8000多所学校将正式开学。今年，超过38万名儿童将进入小学一年级。其中，城市学校约有19.1万名学生，农村学校约有12.8万名学生。

新学年起，2至4年级将采用新的学生评价方式，同时继续保留标准参照评价体系，一年级评价方式保持不变。

此前，在计算学生学期成绩时，日常课堂形成性评价成绩占最终成绩的25%。新规实施后，这一比例将提高至50%。也就是说，学期总评的一半将依据学生整个学期的日常学习表现形成，从而更加充分地体现学生平时的学习投入、任务完成情况以及对学习目标的掌握程度。

与此同时，将引入阶段性评价，以评估学生对各学习单元的掌握情况。按照新规，教师在一个学期内，每门课程对每名学生进行评价的课堂数量不得低于该课程总课时的30%。

例如，一门课程一个学期共安排30节课，那么每名学生至少应在其中9节课中获得形成性评价分数。这只是最低评价频次，教师可以根据实际情况增加评价次数。

课程内容方面，5至7年级将开设《宪法基础》，8至11年级开设《法律与秩序》，5至11年级开设《个人安全》必修课程。

此前作为选修课程教授的《法律基础》将成为所有学生的必修课程，其内容也将根据新宪法的原则进行调整。

与此同时，人工智能将逐步融入教育教学内容。为此，《数字素养》和《信息学》课程的名称及教学内容也将进行更新。

此外，从9月1日起，学校初级军事训练课程将按照更新后的教学大纲实施。该课程恢复使用“初级军事训练”名称，教学模式也将进行较大调整，涉及课程内容以及师资培养方式等多个方面。

今后，相关教师的专业能力提升培训将在军事院校开展，以进一步强化其实践训练能力。相关法律法规还对教师的军事经历作出了相应规定。

教师认证制度迎来调整

9月1日起，哈萨克斯坦将启动教师认证制度试点项目。

试点对象包括：截至2026年9月1日首次参加教师知识评估，但未达到所申报专业资格等级最低分数要求、需要接受认证的教师；以及试点启动时已经登记参加教师知识评估，但尚未参加测试，或尚未完成登记、需要参加定期或提前认证的教师。

按照新的评价方式，教师的专业水平将不再主要依据考试成绩，而是更加注重其日常教学工作以及对教育质量作出的实际贡献。

教师强制性学科测试将被取消，但这一要求仍适用于新进入教师岗位的专业人员、重新从事教学工作的教师，以及教育机构负责人和教学法指导人员。

所有认证程序均将通过“Ұстаз”（教师）平台进行，以减少纸质文件流转，提高认证程序的透明度和便利性。

新制度旨在进一步扩大教师的专业自主空间，为其充分发挥教学创新和专业能力创造条件。

与此同时，根据现行规定，达到相关要求的教师将从新学年开始按照相应专业资格等级领取额外津贴。首次测试未达到最低要求的教师，则可以再次参加测试。

哈萨克人工智能研究大学正式招生办学

自9月1日起，哈萨克人工智能研究大学将正式开始教学，预计招收约600名学生。

其中，本科阶段计划招收400名学生，包括308名国家助学金获得者。硕士阶段计划招收100人，学生可通过Astana Hub、Alageum提供的助学金或自费方式就读。此外，“萨姆鲁克-卡泽纳”国家福利基金将安排100名员工参加MBA AI+X项目学习。

该校全部课程采用英语授课。申请者须提交国际英语水平证书，其中IELTS Academic成绩不得低于5.0分、TOEFL ITP不得低于460分，或TOEFL iBT不得低于65分。

未持有相关英语水平证书的申请者，需要参加学校招生委员会组织的英语面试。

硕士研究生教育分为一年制专业型课程和两年制科研教学型课程。申请者须参加M094“信息技术”教育项目组综合测试，考试科目包括《算法与数据结构》和《数据库》。

境外哈萨克斯坦公民护照办理程序调整

从9月1日起，哈萨克斯坦公民在境外申请办理护照的程序也将发生变化。

符合条件的公民应向哈萨克斯坦驻所在国外交代表机构或领事机构提出申请。

该项服务主要面向长期居住海外的哈萨克斯坦公民、在国外留学的学生和依据劳动合同在境外工作的人员、在哈萨克斯坦境外出生的未成年人及上述人员的家庭成员。

此外，外国公民的哈萨克斯坦籍家庭成员、外交工作人员亲属、老年人和残障人士，以及负责照料生活无法自理近亲属的人员，也可以通过这一渠道办理。

在国外被拘留、羁押或正在服刑的哈萨克斯坦公民，同样可以申请办理护照。

如果哈萨克斯坦驻外机构已经接入“驻外机构人口证件办理和登记”数字系统，护照办理时间为40个工作日；尚未接入该系统的驻外机构，办理时间最长可达90个自然日。

首个视频监控系统国家标准实施

自9月1日起，哈萨克斯坦首个针对视频监控系统的国家标准将正式实施。

该标准对建筑物和设施在设计、建设及改造过程中使用的视频监控系统提出统一要求，旨在规范摄像头的选择、安装和使用，并提高不同设备之间的兼容性。

哈萨克斯坦首次在国家层面对视频摄像设备按照用途进行分类，包括室外区域监控、建筑物及设施内部监控、人员检测与身份识别、机动车号牌识别以及可控式视频摄像设备等类别。

标准还明确了视频监控系统的技术要求。相关系统应能够持续记录、传输和处理视频数据，并将数据保存至少30天。

此外，系统还须支持现代化交互协议，按照国家信息安全要求保护相关信息，并具备应用智能视频分析技术的条件，包括人脸识别、车辆号牌识别以及事件记录等功能。

住房轮候家庭可自主选择租赁住房

9月1日至7日期间，已经登记为住房需求对象的居民，可以在所在地区范围内自主选择合适的租赁住房，并通过baspana.otbasybank.kz平台提交申请。

申请受理结束后，Otбасы банк（住房储蓄银行）将形成住房申请人名单。

住房分配过程中，将综合考虑申请人的登记日期、家庭过去6个月的收入水平、家庭成员构成以及申请人的社会身份。

相关规定还明确了部分群体的优先权。国家住房中至少20%将分配给孤儿和失去父母照料的儿童，另有至少50%面向社会弱势群体中的特定类别居民。

另一项调整涉及轮候居民所获住房的确定标准，该规定将于2026年9月14日起实施。

今后，确定住房房间数量时将考虑家庭成员构成，其中包括为夫妻或父母以及不同性别的子女安排独立房间等要求。

这一制度今后将长期实施。随着相关地区农村居民点出现可供租赁的住房，已经登记为住房需求对象的居民可以自主选择住房并提出申请。

膳食补充剂实行强制数字标识

从9月1日起，哈萨克斯坦将正式对膳食补充剂实施强制数字标识制度。

在此日期之后生产或进口至哈萨克斯坦境内的相关产品，均须加贴Data Matrix二维码。

政府希望通过这一措施提高膳食补充剂市场流通的透明度和合法性，保护守法经营主体免受不正当竞争影响，并及时发现违法违规行为。

待数字标识覆盖市场足够比例的产品后，消费者可以使用Naqty Onim应用程序扫描包装上的Data Matrix二维码，自行核验所购买膳食补充剂是否合法。

每个数字标识码的最高价格为2.68坚戈，不含增值税。

瓶装啤酒实施数字标识

从9月1日起，玻璃瓶装啤酒及啤酒饮料也将实行强制数字标识制度。

此后生产或进口的每件相关产品均须带有Data Matrix数字标识码。

自2027年1月1日起，金属罐装啤酒和啤酒饮料也将纳入强制数字标识范围。

新系统可以追踪产品从生产商或进口商到零售环节的整个流通过程。未来，市场参与者在进行商品流转时，还将通过电子方式办理和确认相关文件，从而实现产品全流程可追溯。

巴甫洛达尔机场恢复运营

从9月1日起，巴甫洛达尔机场将恢复运营，首批恢复的航线为巴甫洛达尔至阿拉木图和阿斯塔纳航线。

巴甫洛达尔州州长阿萨因·拜哈诺夫（Асайын Байханов）表示，巴甫洛达尔至阿斯塔纳航线的机票将继续获得补贴，目前票价仍维持在2万坚戈左右，但未来存在上涨可能。

拜哈诺夫表示：