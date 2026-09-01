哈通社9月1日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

9月1日，星期二

9月1日是阳历一年中的第244天 （闰年第245天） ，离全年的结束还有121天。

世界各国/地区节日：

哈萨克斯坦知识日 每年9月1日为哈萨克斯坦知识日。根据总统令，于1998年1月20日设立。

乌兹别克斯坦独立日 该节日是乌兹比克斯坦人民最重要的国定节日，为每年的9月1日。乌兹别克斯坦于1991年宣布独立。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1928年 阿尔法拉比哈萨克国立大学成立。

1950年 在文坛巨匠穆赫塔尔·奥埃佐夫提议下，哈萨克国立大学首次将“阿拜学”正式引入高等教育课程体系。

2000年 突厥语国家文化基金会在阿拉木图成立，并资助创刊发行《突厥世界》报。

2001年 哈萨克斯坦共和国与阿拉伯埃及共和国联合成立努尔-穆巴拉克埃及伊斯兰大学。

2006年 由英国建筑大师诺曼·福斯特设计的金字塔形地标建筑“和平与和解宫”在首都阿斯塔纳落成启幕。

2010年 伦敦佳士得拍卖行集中展出哈斯铁耶夫国家艺术博物馆及私人珍藏的20世纪哈萨克与俄罗斯艺术杰作。

2014年 奇姆肯特市举行旨在纪念奥运冠军别格扎特•萨塔尔汉诺夫的活动。

2014年 哈萨克国家舞蹈学院在阿斯塔纳破土动工。

2017年 独特的“英雄父辈”纪念建筑群在阿拉木图州卡拉赛区落成。

2020年 托卡耶夫总统在议会上下两院联席会议上发表了主题为《 新现实中的哈萨克斯坦：采取行动的时期 》的国情咨文。

2021年 托卡耶夫总统在议会上下两院联席会议上发表了主题为《 人民团结和系统化改革——国家繁荣的坚实基础 》的国情咨文。

2023年 托卡耶夫总统在议会上下两院联席会议上发表了主题为《公正的哈萨克斯坦的经济方向》的国情咨文。

2024年 全国16所新建“舒适校园”在开学日投用，其中半数落户首都阿斯塔纳，全面提升中小学数字化教学与安防配置。