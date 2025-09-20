哈通社9月20日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

9月20日,星期六

9月20日是阳历一年中的第263天 （闰年第264天） ，离全年的结束还有102天。

世界各国/地区节日：

阿塞拜疆石油工作者日 每年9月20日为阿塞拜疆石油工作者日。根据总统令，该行业性节日于2001年8月16日设立。

吉尔吉斯斯坦企业家日 该日在吉尔吉斯斯坦首届企业家大会上由企业家代表们发起下设立。

招聘专家日 这一节日在哈萨克斯坦、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯以及乌克兰等国家庆祝。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1913年 哈萨克斯坦首批足球俱乐部（SSK、奥林匹克、燕子、Yarysh）在赛梅市成立，哈萨克伟大作家、文学家以及科学家穆赫塔尔•阿吾艾佐夫曾有过在Yarysh队的效力经历

2001年 卡拉干达市为纪念哈萨克斯坦独立10周年开设民族志公园。

2010年 哈萨克斯坦男子网球队首次晋级戴维斯杯世界组比赛。

2010年 塔拉兹举行纪念苏联英雄包尔江•莫穆舍吾勒诞辰100周年纪念活动。

2014年 阿拉木图市«城市日»之际举行«金苹果»国际手工艺术品展。

2014年 纳扎尔巴耶夫总统在阿斯塔纳会见鞑靼斯坦共和国总统鲁斯塔姆•明尼哈诺夫。

2015年 阿拉木图市举行第11届欧亚电影节开幕仪式。

2016年 经联合国西撒哈拉全民投票特派团（西撒特派团/ MINURSO）团长正式任命，哈萨克斯坦共和国武装力量西撒特派团军事观察员阿斯卡尔•阔加哈利耶夫上校被任命为西非特派团奥赛尔德分区基地指挥官。

2017年 哈萨克斯坦和俄罗斯在国际原子能机构第61届大会框架下签署核能领域科学研究合作协议。此外，双方还签署了1995年批准的《有关处理核弹药期间相互合作协调工作协议》相关的文件。

2017年 哈萨克斯坦研究中心揭牌仪式在西安外国语大学成功举行。

2018年 由哈萨克斯坦国家博物馆、文化和体育部以及哈萨克斯坦驻英国大使馆联合组织举办的«后游牧精神»哈萨克当代艺术展在伦敦开幕。

2018年 由哈萨克斯坦首任总统基金会旗下的国际经济和政策研究所和日本五井和平基金会（Goi Peace Foundation）共同组织举办的主题为《哈萨克斯坦与日本在核裁军领域的合作：一个命运，共同目标》的国际会议在阿斯塔纳召开。

2019年 突厥语国家合作委员会（突厥议会）在匈牙利首都布达佩斯开设办事处。

2019年 政府总理阿斯哈尔•马明出席阿拉木图州润滑油生产厂投产仪式。

2020年 为庆祝哈萨克斯坦著名诗人、思想家和哲学家阿拜诞辰170周年，哈萨克斯坦武装力量特种作战部队组织官兵攀登海拔4010米的阿拜峰并成功登顶。