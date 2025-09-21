哈通社9月21日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

9月21日,星期日

9月21日是阳历一年中的第264天 （闰年第265天） ，离全年的结束还有101天。

世界各国/地区节日：

国际和平日 每年9月21日世界各地都要庆祝国际和平日。大会宣布将这一日定为国际和平日，专供所有国家和人民在自己内部以及彼此之间加强和平的理想。

亚美尼亚独立日 每年9月21日是亚美尼亚独立日。1990年8月23日，亚美尼亚最高苏维埃通过独立宣言，改国名为«亚美尼亚共和国»。1991年9月21日，亚美尼亚举行全民公决，正式宣布独立。哈萨克斯坦与亚美尼亚于1992年8月27日建立外交关系。

马耳他独立日 马耳他共和国是位于南欧的共和制的一个微型国家，首都瓦莱塔。是一个位于地中海中心的岛国， 由马耳他岛、戈佐岛、科米诺岛等几个岛屿组成。其中科米诺岛为鸟类保护区和自然保护区。素有«地中海心脏»之称，誉为«欧洲后花园»。1964年9月21日正式宣布独立，为英联邦成员国。

巴西植树日 每年9月21日为巴西植树日。巴西是一个森林资源极为丰富的国家，世界上最大的热带雨林亚马孙森林的近五分之三在巴西境内，全国森林覆盖率为52%以上。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1993年 纳扎尔巴耶夫总统对德国进行首次正式访问。

1993年 哈萨克斯坦与阿尔巴尼亚建立外交关系。

1995年 乌克兰首都基辅举行哈萨克伟大诗人阿拜诞辰150周年纪念活动。

1997年 纳扎尔巴耶夫总统会见对哈萨克斯坦进行正式访问的乌克兰总统列

昂尼德·库奇马。

2011年 纳扎尔巴耶夫总统出席第66届联合国大会。

2011年 纳扎尔巴耶夫总统对纽约进行工作访问框架下会见埃克森美孚集团

董事长雷克斯·蒂勒森。

2012年 西班牙马德里举行«哈萨克斯坦与电影：1970-2011»电影周。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统会见对哈萨克斯坦进行工作访问的卢旺达总统保罗·卡加梅。

2016年 国际大学运动总会代表团访问阿拉木图，视察大冬会期间医疗救助体系准备情况。

2017年 哈萨克斯坦接任国际养老金和社会基金协会轮值主席。

2018年 纳扎尔巴耶夫向第六届哈萨克斯坦汽车工业论坛致贺信。

2020年 托卡耶夫在联合国成立75周年高级别会议上发表了视频讲话。

2020年 国际原子能机构（IAEA）第64届大会期间，哈萨克斯坦能源部与美国能源部国家核安全局签署了关于减少高浓缩铀的联合声明。

2021年 哈萨克斯坦外交部副部长阿汗·热赫梅图林在维也纳进行工作访问框架下同联合国副秘书长兼联合国维也纳办事处总干事和联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）执行主任加黛·瓦利举行会晤。