哈通社9月22日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

9月22日是阳历一年中的第265天 （闰年第266天） ，离全年的结束还有100天。

世界各国/地区节日：

世界无车日 又名«世界无车日»（英语：World Car Free Day）或«国际无车日»，主旨为鼓励车主在当日放弃使用私家车，呼吁市民乘坐公共交通、骑单车，甚至步行。这个活动是希望唤起市民对环境保护的重视，是对自身生活模式的一种反思。

马里共和国独立日 玛丽共和国通称马里，是位于西非的内陆国家，向北与阿尔及利亚、向东与尼日尔、向南与布基纳法索和科特迪瓦、向西南与几内亚、向西与毛里塔尼亚和塞内加尔接壤，是西非面积第二大的国家。1960年9月22日马里宣布独立。

世界犀牛日 世界犀牛日诞生于2010年，由著名的非政府环保组织--世界自然基金会南非办公室发起，每年的9月22日是世界犀牛日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1993年 阿特劳州政府宣布关闭位于克兹勒阔哈县和库尔曼哈兹县的核试验场。

1993年 哈萨克斯坦与巴西建立外交关系。

1995年 乌克兰驻哈萨克斯坦大使馆举行开馆仪式。

2001年 纳扎尔巴耶夫总统在阿斯塔纳国际机场接待到访的若望·保禄二世。

2011年 纳扎尔巴耶夫总统出席联合国核安全问题高级别会议。

2015年 哈通社同中国人民日报社签署双边合作谅解备忘录。

2016年 《哈萨克斯坦-伟大草原之国》画展在海牙（荷兰）举行。

2017年 哈萨克斯坦与尼日利亚建立外交关系。

2018年 国际突厥学院与欧亚作家联盟在阿斯塔纳签署合作备忘录。

2019年 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫会见到访的中国全国人民代表大会常务委员会委员长栗战书。

2020年 «阿拜之家»哈萨克文化和商业中心在俄罗斯联邦鄂木斯克开设。

2021年 哈萨克斯坦政府副总理兼外交部长穆赫塔尔·特列吾别尔德带领的哈萨克斯坦代表团出席在纽约（美国）召开的第76届联合国大会。

2021年 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫以视频形式出席联合国第76届大会一般性辩论，并发表了以《锻造韧性，永怀希望——实现疫后复苏，致力可持续重建，珍惜地球家园，尊重人民权利，振兴联合国》为主题的讲话。