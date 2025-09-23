9月23日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

29个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 544.91（+1.98坚戈），外汇交易总额为3.2608亿美元（-1426.1万美元）。交易过程中，最低报价为1:543.86坚戈，最高报价为1:545.69 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：642.69（+3.10坚戈），外汇交易总额为150万欧元（+44.1万欧元）。交易过程中，最低报价为1:641.90坚戈，最高报价为1: 657.09坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.5368（+0.0363坚戈），外汇交易总额42.9380亿卢布（+6.9749亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.4955坚戈，最高报价为1: 6.5222坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:76.5940（+0.2966坚戈），外汇交易总额3180万元（-6740万元）。交易过程中，最低报价为1:76.3000坚戈，最高报价为1: 76.6730坚戈。