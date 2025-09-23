哈通社9月23日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

9月23日,星期二

9月23日是阳历一年中的第266天，离全年的结束还有99（闰年则还有100）。

世界各国/地区节日：

沙特阿拉伯独立日 沙特阿拉伯王国是一个位于西亚阿拉伯半岛的阿拉伯国家。1932年9月23日沙特阿拉伯宣布独立。

吉尔吉斯斯坦国语日 每年9月23日为吉尔吉斯斯坦国语日。该日旨在纪念吉尔吉斯斯坦于1989年通过《国语法》。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 哈萨克斯坦与哥伦比亚建立外交关系。

1993年 哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦以及乌兹别克斯坦三国国家元首签署关于建立中亚经济联盟的协议。

1994年 阿克莫拉大学正式以哈萨克诗人、作家萨肯•塞弗林的名字命名。

2003年 阿斯塔纳举行首届世界与传统宗教领袖大会。

2005年 阿克托别市为苏联英雄阿莉娅•莫勒达古洛娃开设纪念馆。

2009年 塔勒德库尔干市为卡班拜勇士竖立纪念碑。

2010年 哈萨克斯坦邮政公司发行包尔詹•莫穆什吾勒诞辰100周年纪念邮票。

2011年 哈萨克斯坦央行发行面值为500坚戈的《伊斯科领袖》和面值50坚戈的《乌斯卡曼》纪念硬币。

2012年 《阿拜》歌剧德语版首映仪式在迈宁根举行。

2013年 著名俄罗斯作家根纳季·瓦西里耶夫的波克伊汗（Bukei Khan）历史小说首发。

2015年 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）一读通过《关于对哈萨克斯坦土地法典进行修改和补充》法案。

2016年 Nimoji Software Limited工作室制作的苹果手机哈萨克斯坦表情包在AppStore上架。

2019年 阿拉木图世界青年柔道锦标赛奖牌设计正式揭晓。

2019年 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫23日上午抵达纽约，开始对美国进行工作访问。

2019年 哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫会见中国全国人民代表大会常务委员会委员长栗战书。

2020年 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫23日签署了在乌兹别克斯坦撒马尔罕市开设总领事馆的命令。

2020年 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫在线出席联合国大会75周年一般性辩论，并发表讲话。

2021年 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫以视频形式出席联合国第76届大会一般性辩论，并发表了以《锻造韧性，永怀希望——实现疫后复苏，致力可持续重建，珍惜地球家园，尊重人民权利，振兴联合国》为主题的讲话。

2021年 哈萨克斯坦参议院（议会上院）审议通过了《关于批准<保护里海海洋环境框架公约跨界环境影响评估议定书>法案》。