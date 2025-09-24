9月24日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

27个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 542.60（-2.31坚戈），外汇交易总额为2.1361亿美元（-1.1247亿万美元）。交易过程中，最低报价为1:541.20坚戈，最高报价为1:544.39 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：640.17（-2.52坚戈），外汇交易总额为9.26万欧元（-5.74万欧元）。交易过程中，最低报价为1:636.23坚戈，最高报价为1: 641.99坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.4890（-0.0478坚戈），外汇交易总额76.8937亿卢布（+33.9557亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.4700坚戈，最高报价为1: 6.5180坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:76.1778（-0.4162坚戈），外汇交易总额9250万元（+6070万元）。交易过程中，最低报价为1:75.9640坚戈，最高报价为1: 76.4400坚戈。