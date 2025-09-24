19:23, 24 9月 2025 | GMT +5
9月24日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了9月24日坚戈兑换外币平均汇率结果。
27个KASE成员参与了交易。
根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 542.60（-2.31坚戈），外汇交易总额为2.1361亿美元（-1.1247亿万美元）。交易过程中，最低报价为1:541.20坚戈，最高报价为1:544.39 坚戈。
欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：640.17（-2.52坚戈），外汇交易总额为9.26万欧元（-5.74万欧元）。交易过程中，最低报价为1:636.23坚戈，最高报价为1: 641.99坚戈。
卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.4890（-0.0478坚戈），外汇交易总额76.8937亿卢布（+33.9557亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.4700坚戈，最高报价为1: 6.5180坚戈。
人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:76.1778（-0.4162坚戈），外汇交易总额9250万元（+6070万元）。交易过程中，最低报价为1:75.9640坚戈，最高报价为1: 76.4400坚戈。