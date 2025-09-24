哈通社9月24日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

9月24日,星期三

9月24日是阳历一年中的第267天 （闰年第268天） ，离全年的结束还有98天。

世界各国/地区节日：

几内亚比绍独立日 几内亚比绍共和国，通称几内亚比绍，是在北大西洋岸的西非国家，曾为葡属几内亚。几内亚比绍北邻塞内加尔，东方、南方邻几内亚，西邻大西洋。1973年9月24日，几内亚比绍宣布独立。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1993年 纳扎尔巴耶夫总统出席独联体国家政府元首理事会会议。

2005年 彼得罗巴甫尔市为大饥荒及政治压迫受害者们竖立纪念碑。

2009年 哈萨克斯坦国家图书馆开设信息发展中心。

2012年 巴甫洛达尔市为乔罕•瓦里汉诺夫竖立纪念碑。

2013年 苏莱曼诺夫东方研究所的学者从伊朗和印度带来了大约40份可追溯到11-18世纪的与哈萨克斯坦历史相关的旧手稿。 这些文件是哈萨克斯坦学者在“历史进程中的人们”项目下考察伊朗和印度博物馆时发现的。

2019年 哈萨克斯坦国际象棋棋手詹萨亚·阿卜杜马利克与世界著名的巴登巴登超级俱乐部签约。

2020年 为纪念伟大的哈萨克思想家和诗人阿拜而修建的公园和纪念牌匾在土耳其举行。

2020年 哈萨克斯坦常驻联合国代表凯拉特·乌马洛夫签署旨在废除死刑的《公民权利和政治权利国际公约第二项任择议定书》。

2020 年 以阿拜命名的文化教育厅在阿布扎比开业。

2021 年 诗人、塔吉克和波斯古典文学创始人阿布·阿卜杜拉·鲁达基纪念碑在阿斯塔纳揭幕。