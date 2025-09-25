19:20, 25 9月 2025 | GMT +5
9月25日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了9月24日坚戈兑换外币平均汇率结果。
32个KASE成员参与了交易。
根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 541.82（-0.79坚戈），外汇交易总额为3.1426亿美元（+1.0064亿万美元）。交易过程中，最低报价为1:540.55坚戈，最高报价为1:542.68 坚戈。
欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：636.35（-3.82坚戈），外汇交易总额为18.8万欧元（-73.8万欧元）。交易过程中，最低报价为1:635.21坚戈，最高报价为1: 637.80坚戈。
卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.4886（-0.0004坚戈），外汇交易总额33.0560亿卢布（-43.8377亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.4740坚戈，最高报价为1: 6.5271坚戈。
人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:76.0433（-0.1345坚戈），外汇交易总额3858.8万元（-5391.2万元）。交易过程中，最低报价为1:75.8700坚戈，最高报价为1: 76.2900坚戈。