9月25日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

32个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 541.82（-0.79坚戈），外汇交易总额为3.1426亿美元（+1.0064亿万美元）。交易过程中，最低报价为1:540.55坚戈，最高报价为1:542.68 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：636.35（-3.82坚戈），外汇交易总额为18.8万欧元（-73.8万欧元）。交易过程中，最低报价为1:635.21坚戈，最高报价为1: 637.80坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.4886（-0.0004坚戈），外汇交易总额33.0560亿卢布（-43.8377亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.4740坚戈，最高报价为1: 6.5271坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:76.0433（-0.1345坚戈），外汇交易总额3858.8万元（-5391.2万元）。交易过程中，最低报价为1:75.8700坚戈，最高报价为1: 76.2900坚戈。