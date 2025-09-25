哈通社9月25日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

9月25日,星期四

9月25日是阳历一年中的第268天，离全年的结束还有97（闰年则还有98）。

世界各国/地区节日：

瑙鲁青年日 瑙鲁共和国是位于南太平洋密克罗尼西亚群岛的一个岛国。距离瑙鲁最近的国家是位于巴纳巴岛的基里巴斯，在瑙鲁以东约300千米。瑙鲁的国土面积为21.3平方千米，是世界上最小的岛国，也是世界上第三小的国家，仅大于梵蒂冈及摩纳哥。每年9月25日是瑙鲁青年日。

法国哈基致敬日 该日于2001年设立。哈基（HARKI）是指北非阿尔及利亚民族解放战争中参加法军，站在法国一边作战的法国穆斯林。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1937年 阿拉木图市动物园正式开幕。

1947 年，乌斯卡曼锌厂投产。

2005年 哈萨克斯坦隶属总统战略研究所同俄罗斯、东欧、中亚以及中国社会科学院签署合作协议。

2005 年，考古学家在南哈萨克斯坦奥尔达巴斯县境内发现了古代文献残卷。有学者推测，该文物历史可以追溯到公元1 至 6 世纪。

2007年黑利伯瑞国际学校在阿拉木图市开设分校。

2016年 哈伊两国投资发展圆桌会议在德黑兰举行。

2020 年，爱沙尼亚发行了纪念哈萨克诗人和教育家阿拜·库南拜吾勒诞辰175周年暨突厥世界哲学家阿布·纳斯尔·阿尔·法拉比诞辰 1150 周纪念邮票。