20:42, 26 9月 2025 | GMT +5
9月26日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了9月26日坚戈兑换外币平均汇率结果。
29个KASE成员参与了交易。
根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 544.45（+2.64坚戈），外汇交易总额为3.3441亿美元（+2014.7万美元）。交易过程中，最低报价为1:542.40坚戈，最高报价为1:545.80 坚戈。
欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：635.70（-0.65坚戈），外汇交易总额为306.2万欧元（+287.4万欧元）。交易过程中，最低报价为1:633.96坚戈，最高报价为1: 636.55坚戈。
卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.5233（+0.0347坚戈），外汇交易总额78.2795亿卢布（+45.2235亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.4811坚戈，最高报价为1: 6.5500坚戈。
人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:76.2135（+0.1702坚戈），外汇交易总额4329.3万元（+470.5万元）。交易过程中，最低报价为1:75.9700坚戈，最高报价为1: 76.3317坚戈。