哈通社9月26日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

9月26日，星期五

9月26日是阳历一年中的第269天，离全年的结束还有96（闰年则还有97）。

世界各国/地区节日：

欧洲语言日 2001年，欧洲委员会和欧盟组织了欧洲语言年，籍此传统促进语言多样性发展，并创造语言学习机会。此项目获得重大成功，并由此产生欧洲语言日创意。自2002年起，每年9月26日举办此次活动，语言和文化机构、协会、大学，尤其是中小学校踊跃参与。

彻底消除核武器国际日 联合国大会于2013年12月通过决议宣布9月26日为彻底消除核武器国际日，旨在通过在核武器对人类的威胁和彻底消除核武器的必要性方面提高公众认识和开展教育活动，动员国际努力，实现无核武器世界的共同目标。

也门九月革命日 也门共和国为西南亚国家，阿拉伯海和红海边缘，与阿曼和沙特阿拉伯接壤，首都为萨那。1962年9月26日，萨那一批爱国军官发动军事政变,取得了成功,从而建立阿拉伯也门共和国。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1997年 根据总统令，国家药品和医药工业发展计划获得批准。

2001年 哈萨克斯坦举行旨在纪念独立10周年的全国企业家论坛。

2003年 根据总统令，哈萨克阿拜国家师范大学正式获得国立地位。

2007年 纳扎尔巴耶夫总统在联合国总部签署《禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚公约》。

2014年 海拉特足球俱乐部青训营以哈萨克传奇足球运动员、国家功勋教练员铁木尔·塞格兹巴耶夫的名字命名。

2015年 米兰世博会哈萨克斯坦国家馆参观者人数超过800万人次。

2016年 阿斯塔纳歌剧院芭蕾舞团在乌鲁木齐新疆艺术剧院进行演出。

2022年 考古学家在阿拜区乌尔扎尔村附近发现了一座可追溯到12-13世纪的古城。他们认为这是额尔齐斯河沿岸的12座城镇之一。