哈通社9月27日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

9月27日，星期六

9月27日是阳历一年中的第270天 （闰年第271天） ，离全年的结束还有95天。

世界各国/地区节日：

世界旅游日 每年的9月27日是世界旅游日。1979年9月27日，世界旅游组织第3次代表大会正式确定9月27日为世界旅游日，1980年开始实行。设立世界旅游日，意义在于纪念世界旅游组织成立章程的通过，引起公众对旅游事业的重视，促进旅游的宣传工作和各国在旅游方面的交流与合作。

Google生日 Google是美国Alphabet Inc.的子公司，业务范围涵盖互联网广告、互联网搜索、云计算等领域。Google由在斯坦福大学攻读理工博士的拉里·佩奇和谢尔盖·布林共同创建。从2005年起Google固定在9月27日庆祝生日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1929年 锡尔河地区博斯坦德克县居民因重税和强制征粮活动举行了起义（史称博斯坦德克起义），后被镇压。

1931年 巴彦阿吾勒县第一份报纸《巴彦套》（最初名为《列宁旗帜》）创刊。

2005年 哈萨克斯坦-德国企业家协会在阿拉木图市举行介绍仪式。

2006年 哈萨克斯坦驻德国大使馆在德国瓦尔德布伦-穆尔本举办了“霍夫节-马奶节”庆祝活动。

2007年 小说《阿拜之路》新版俄语译本出版，译者是知名作家阿纳托利·金。

2007年 哈萨克斯坦首个公交车组装厂在塞梅市举行开幕仪式。

2010年 哈萨克斯坦首个儿童电视频道 Balapan 开始运营。

2010年 阿斯塔纳举行首届“哈萨克斯坦拉丁美洲日”国际论坛。

2012年 “哈萨克斯坦文化日”活动在波兰首都布拉格举行。

2013年 在乌斯卡曼举行展览上，首次展出了俄罗斯帝国1897年人口普查期间拍摄的独特哈萨克生活老照片。

2014年 古米列夫欧亚国立大学开设哈萨克斯坦教育历史博物馆。

2017年 阿斯塔纳举行“哈萨克斯坦-韩国友谊花园”开幕仪式。

2017年 国家图书馆举办了哈萨克斯坦功勋文化工作者、摄影家约瑟夫·布德涅维奇的摄影作品展。

2018年 由哈萨克斯坦主持的集体安全条约组织外交部长会议在联合国大会总部纽约举行。

2019年 哈萨克斯坦代表团出席在加拿大蒙特利尔市举行的国际民航组织（ICAO）第40届大会。

2019年 哈萨克斯坦青年歌手丹娜莉娅·托列绍娃获得欧亚奖“声乐”类奖项。

2021年 一篇关于哈萨克斯坦新冠疫苗有效性的文章在世界著名学术平台《边界》（Frontiers）的微生物学栏目上发表。

2021年 阿斯塔纳媒体周在首都拉开帷幕。

2021年 阿斯塔纳国际交易所（AIX）成为世界交易所联合会（WFE）正式会员。

2023年 哈萨克斯坦女子飞碟射击队在杭州亚运会获得团体定向飞靶金牌并打破亚运会纪录。

2023年 载有三名宇航员的“联盟MS-23”载人飞船安全降落在哈萨克斯坦境内。

2024年 哈萨克斯坦和摩洛哥签署了相互免除签证要求协议。

2024年 托卡耶夫总统前往中亚著名的伊斯兰教圣所——霍贾·艾哈迈德·亚萨维陵墓朝圣。