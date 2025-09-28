哈通社9月28日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

9月28日，星期天

9月28日是阳历一年中的第271天，离全年的结束还有94（闰年则还有95）。

世界各国/地区节日：

世界狂犬病日 每年的9月28日是联合国指定的«世界狂犬病日»。2007年，由非盈利组织«全球控制狂犬病联盟»设立，得到联合国、世界卫生组织、美国疾病防控中心等机构的支持。日期选在9月28日，是为了纪念是第一个发明狂犬病疫苗的路易·巴斯德（逝于1895年9月28日）。

孔子诞辰日 孔子诞辰日是指中国古代儒家代表人物孔子诞辰的日子，现在设定为9月28日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1995年 《哈萨克斯坦共和国选举法》通过。

1996年 阿拉木图市为阿拉什党领袖人物、作家阿里汗•博凯汗竖立纪念碑。

1999年 哈萨克斯坦国家青年政策方案获得批准。

1999年 阿克套市为阿拉什领袖人物穆斯塔法•朔海竖立纪念碑。

2000年 阿拉木图市举行题为“阿尔法拉比遗产和世界文明”国际会议。

2005年 阿斯塔纳举行第三届世界哈萨克人大会。

2005年 瑞士苏黎世市举行哈萨克斯坦-瑞士协会开幕仪式。

2006年 哈萨克斯坦独立纪念碑在美国华盛顿的哈萨克斯坦大使馆前落成。

2006年 在阿克苏-贾巴格勒国家自然保护区内发现了一件独特的公元前7至4世纪塞种时期金属坩埚考古文物。

2007年 江布尔州开设东干文化中心。

2011年 韩国-哈萨克斯坦技术合作中心在韩国大田开幕。

2015年 阿克苏市创造了一项世界纪录，当地厨师烹制了超过1.9万份炸薯条并被载入吉尼斯世界纪录。

2015年 来自巴甫洛达尔听障寄宿学校聋哑学生在俄罗斯举办的第四届国际聋哑人艺术节上赢得了冠军。

2016年 阿拉木图市举行著名导演阿罕·萨塔耶夫的电影《通往母亲的路》首映仪式。

2018年 位于阿克莫拉州的全国最大禽养殖企业200多名工作人员28日制作出长达222米的烤肉卷，打破最长烤肉卷吉尼斯纪录。

2019年 哈萨克斯坦首任总统基金会28日在韩国首都首尔举行了哈萨克斯坦-韩国第二届朝鲜半岛无核化问题论坛。

2021年 题为“伟大草原之国金饰”展览会在英国剑桥大学菲茨威廉博物馆展出。

2021年 突厥语国家议会大会理事会会议在哈萨克斯坦突厥斯坦市召开。

2022年 第四届“数字桥梁 2022”国际技术论坛在哈萨克斯坦首都开幕，讨论数字化转型和生产现代化等问题。