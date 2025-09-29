中文
    9月29日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了9月29日坚戈兑换外币平均汇率结果。

    доллар, тенге
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    30个KASE成员参与了交易。

    根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 548.77（+4.32坚戈），外汇交易总额为2.8661亿美元（-4779.4万美元）。交易过程中，最低报价为1:546.14坚戈，最高报价为1:549.55 坚戈。

    欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：643.66（+7.96坚戈），外汇交易总额为256万欧元（-50.1万欧元）。交易过程中，最低报价为1:641.23坚戈，最高报价为1: 644.29坚戈。

    卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.6244（+0.1011坚戈），外汇交易总额49.9060亿卢布（-28.3735亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.5800坚戈，最高报价为1: 6.6423坚戈。

    人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:76.9959（+0.7824坚戈），外汇交易总额2876.8万元（-1452.5万元）。交易过程中，最低报价为1:76.6100坚戈，最高报价为1: 77.0866坚戈。

