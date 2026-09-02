9月2日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

27个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 455.39（-2.98坚戈），外汇交易总额为3.4857亿美元（+6017.5万美元）。交易过程中，最新报价为1:454.15坚戈，最高报价为1:458.00坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 526.83（-5.01坚戈），外汇交易总额为408.7万欧元（+138万欧元）。交易过程中，最低报价为1:525.63坚戈，最高报价为1:529.03坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.2294（-0.0581坚戈），外汇交易总额29.9517亿卢布（-9052.8万卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.2053坚戈，最高报价为1: 5.2576坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:67.6896（-0.4079坚戈），外汇交易总额2.6876亿元（+2.3022万元）。交易过程中，最低报价为1:67.5900坚戈，最高报价为1:68.0200坚戈。