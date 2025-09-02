中文
    07:00, 02 9月 2025 | GMT +5

    哈通社9月2日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

    哈通社为各位读者总结9月2日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    History of Kazakhstan
    Photo credit: Kazinform

    9月2日，星期二

    9月2日是阳历一年中的第245天 （闰年第246天） ，离全年的结束还有120天。

    世界各国/地区节日：

    二战结束纪念日 每年9月2日为二战结束纪念日。设立这一纪念日的国际法基础是1945年9月2日签署的日本投降书，包括苏联在内的同盟国接受了日本的投降。日本投降书的签署意味着第二次世界大战的结束，并确认了苏联对日作战的合法性。许多国家因此将9月2日设为二战结束纪念日。

    越南独立日 越南独立日是指八月革命后的1945年9月2日，越共主席胡志明于河内巴亭广场宣布成立越南民主共和国的日子。此事件结束了八十多年法国的殖民统治，也结束了千年封建社会的存在，为越南历史写下了新的章节。国庆日是越南的重要节日之一。越南政府为了庆祝这一天，规定全国放一天假。

    这一天在哈萨克斯坦历史上

    1993年 哈萨克斯坦与土耳其举行政府间会谈。

    1994年 阿拉木图市举行勇士热伊姆别克陵墓揭幕仪式。

    2011年 哈萨克斯坦共和国与危地马拉共和国建立外交关系。

    2011年 Qazaqstan国家电视台正式过渡纯哈萨克语播出制度。

    2012年 哈萨克斯坦知名公司代表出席在中国新疆乌鲁木齐市举行的第二届中国-亚欧博览会。

    2016年 纳扎尔巴耶夫总统同中国国家主席习近平举行会谈。

    2019年 托卡耶夫总统在议会上下院联席会议上发表主题为《 建设性的社会对话——哈萨克斯坦稳定与繁荣的基础 》的国情咨文。

    2020年 为了进一步扩大哈萨克斯坦与美国之间的经贸合作，美国商会正式宣布成立哈萨克斯坦-美国商业委员会（USKZBC）。

