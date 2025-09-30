9月30日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

30个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 549.07（+0.30坚戈），外汇交易总额为1.9486亿美元（-9175.4万美元）。交易过程中，最低报价为1:548.44坚戈，最高报价为1:549.80 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：644.30（+0.64坚戈），外汇交易总额为34万欧元（-222万欧元）。交易过程中，最低报价为1:643.71坚戈，最高报价为1: 645.60坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.6673（+0.0429坚戈），外汇交易总额42.1140亿卢布（-7.7920亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.5700坚戈，最高报价为1: 6.6900坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:77.1422（+0.1463坚戈），外汇交易总额6263.8万元（+3387万元）。交易过程中，最低报价为1:76.8700坚戈，最高报价为1: 77.3440坚戈。