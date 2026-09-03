9月3日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

28个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 456.03（+0.64坚戈），外汇交易总额为4.5776亿美元（+1.0958亿美元）。交易过程中，最新报价为1:453.76坚戈，最高报价为1:458.00坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 529.46（+2.63坚戈），外汇交易总额为213.3万欧元（-195.4万欧元）。交易过程中，最低报价为1:526.71坚戈，最高报价为1:530.84坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.2489（+0.0195坚戈），外汇交易总额23.8069亿卢布（-6.1448亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.2101坚戈，最高报价为1: 5.2707坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:67.9306（+0.2410坚戈），外汇交易总额5272.9元（-2.1603亿元）。交易过程中，最低报价为1:67.6160坚戈，最高报价为1:68.0582坚戈。