9月4日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

29个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 540.02（-0.12坚戈），外汇交易总额为1.6209亿美元（-5657.7万美元）。交易过程中，最低报价为1:539.29坚戈，最高报价为1:540.55 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：628.82（+0.52坚戈），外汇交易总额为46万欧元（-87.9万欧元）。交易过程中，最低报价为1:628.19坚戈，最高报价为1: 629.85坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.6595（-0.0202坚戈），外汇交易总额65.1254亿卢布（+3.4312亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.5450坚戈，最高报价为1: 6.7569坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:75.6177（+0.0142坚戈），外汇交易总额3812万元（-1297.9万元）。交易过程中，最低报价为1:75.5500坚戈，最高报价为1: 75.6839坚戈。