9月4日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

32个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 456.03（+0.32坚戈），外汇交易总额为4.7005亿美元（+1228.7万美元）。交易过程中，最新报价为1:454.01坚戈，最高报价为1:459.70坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 531.41（+1.95坚戈），外汇交易总额为209.4万欧元（-3.8万欧元）。交易过程中，最低报价为1:528.03坚戈，最高报价为1:534.36坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.2757（+0.0268坚戈），外汇交易总额36.0944亿卢布（+12.2874亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.2395坚戈，最高报价为1: 5.3150坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:68.0592（+0.1286坚戈），外汇交易总额3355.6元（-1917.2万元）。交易过程中，最低报价为1:67.7600坚戈，最高报价为1:68.3700坚戈。