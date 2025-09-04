哈通社9月4日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

9月4日，星期四

9月4日是阳历一年中的第247天，离全年的结束还有118天。

世界各国/地区节日：

世界跆拳道日 将每年的9月4日设立为世界跆拳道日，是2006年在越南召开的世跆联全体大会上发表通过的。跆拳道在1988年的汉城（首尔）奥运会上首次成为示范表演项目。1994年9月4日，在第103届国际奥组委会议上决定将跆拳道列为奥运会比赛项目。从2000年悉尼奥运会开始，跆拳道正式成为了奥运会比赛项目。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1953年 卡拉干达理工学院成立（现为卡拉干达国家科技大学）。

2009年 捷克首都布拉格举行哈萨克斯坦文化日周活动。

2013年 布达佩斯举行哈萨克斯坦-匈牙利商业论坛。

2013年 哈萨克斯坦代表团应邀出席在俄罗斯圣彼得堡举行的G20领导人峰会。

2014年 上海合作组织成员国最高法院院长会议在阿斯塔纳独立宫举行。

2015年 突厥语国家合作委员会教育部部长第五次会议在阿斯塔纳举行。

2016年 纳扎尔巴耶夫受邀出席在中国杭州举行的G20峰会，并发表讲话。

2016年 阿斯塔纳举办国际慈善马拉松赛。这场大型赛事吸引了来自全球25个国家的4500名选手参加。

2019年 阿斯塔纳市举办首届亚洲作家论坛，旨在加强和发展亚洲各国之间的文化联系。来自亚洲44个国家的文人首次齐聚一堂。

2020年 考古人员在东哈州叶列克萨兹谷地发现了一批萨迦贵族马具饰品，全部由黄金打造，共850件。据初步判断，其年代可追溯到公元前5-4世纪。

2020年 首届突厥学学生代表大会成功举办。来自阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土耳其和乌兹别克斯坦高效突厥学专业的学生代表围绕突厥民族的民间传说、文学、语言学和传统等议题进行了交流。

2021年 东京残奥会进入最后一个比赛日，哈萨克斯坦派出25名运动员参赛，并取得历史性的成绩：1金2银1铜。

2021年 塔拉兹市附近乡村一位村民偶然发现一批古币。专家推测，这些硬币可能属于一位商人。