9月5日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

29个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 537.77（-2.25坚戈），外汇交易总额为2.6702亿美元（+1.0493亿美元）。交易过程中，最低报价为1:536.19坚戈，最高报价为1:539.60 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：628.15（-0.67坚戈），外汇交易总额为625万欧元（+578.9万欧元）。交易过程中，最低报价为1:626.66坚戈，最高报价为1: 629.79坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.6043（-0.0552坚戈），外汇交易总额47.9832亿卢布（-17.1421亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.5900坚戈，最高报价为1: 6.6401坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:75.3829（-0.2348坚戈），外汇交易总额2925万元（-887.1万元）。交易过程中，最低报价为1:75.2340坚戈，最高报价为1: 75.6569坚戈。