哈通社9月5日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

9月5日，星期五

9月5日是阳历一年中的第248天（闰年第249天），离全年的结束还有117天。

世界各国/地区节日：

国际慈善日 设立国际慈善日，目的在于使全球民众、非政府组织、利益攸关者有所认识并采取行动通过志愿者和慈善活动帮助他人。选择9月5日，是为了纪念在加尔各答逝世的特里萨修女。1979年特里萨因«努力克服对和平构成威胁的贫穷和苦难»而被授予诺贝尔和平奖。联合国大会第A/RES/67/105号决议PDF document决定将9月5日特里萨修女逝世的日子定为国际慈善日。

印度教师节 印度教师节每年的是9月5日，同时还纪念印度第二位总统萨瓦帕利·拉达克里希南爵士，他也是一位教育家。根据传统，学校的老师在教师节当天不用授课，而是由学校最高年级的同学充当老师，给低年级的同学上课，体验教师工作的辛苦与伟大。校方也会根据“学生”老师的表现给他们打分，评出最佳学生“老师”。

这一天在哈萨克斯坦历史上

2001年 巴甫洛达尔市举行玛什胡尔·朱斯甫清真寺揭幕仪式。

2006年 阿斯塔纳“阿拉套”体育馆举行首次石油天然气国际展会。

2007年 纳扎尔巴耶夫出席巴勒喀什硫酐处理厂开业典礼。

2009年 哈萨克斯坦民族乐首次在“斯巴斯克塔”国际军乐节奏响。

2016年 阿拉木图琼布拉克高山滑雪场举行旨在纪念阿拉木图建城1000周年、哈萨克斯坦独立25周年的Almaty Mount Fest国际艺术节。

2017年 库斯塔奈市为阿布莱汗得力助手勇士沙赫沙赫吾勒•贾尼别克竖立纪念碑。

2019年 “Qazaqstan Jastar Fest 2019”哈萨克斯坦青年体育节在阿斯塔纳开幕。

2021年 首届独联体运动会在喀山（鞑靼斯坦）举行开幕式。