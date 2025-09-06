哈通社9月6日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

9月6日，星期六

9月6日是阳历一年中的第249天 （闰年第250天） ，离全年的结束还有116天。

世界各国/地区节日：

保加利亚统一日 保加利亚共和国是位于欧洲东南部巴尔干半岛上的一个国家。它与罗马尼亚、塞尔维亚、马其顿、希腊和土耳其接壤，东部滨临黑海。 1878年，根据俄土战争结束后签订的柏林条约，保加利亚被分割为两部分。一个是西部的保加利亚公国，另一个是东部的“东鲁米利亚”公国。保加利亚人民坚决反对列强分裂他们的国家，并开展了恢复国家统一的斗争。1885年9月6日，东鲁米利亚起义军攻占了首府普罗夫迪夫，推翻了由奥斯曼帝国任命的总督，宣布“东鲁米利亚”与西部保加利亚公国合并。保历史上称这一事件为“东西统一”。

斯威士兰独立日 斯威士兰王国是非洲南部的一个内陆国家，北、西、南三面为南非共和国所包围，东北面与莫桑比克为邻。斯威士兰于1968年9月6日宣布独立。

巴基斯坦国防日 每年9月6日，巴基斯坦都会举行国防日庆祝活动，纪念为保卫国家而牺牲的战士。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1960年 乌兹别克斯坦举行“哈萨克斯坦文学和文艺周”活动。

1993年 根据总统令，哈萨克斯坦住房建设储蓄银行成立。

1997年 哈萨克斯坦举行首届哈萨克式摔跤世锦赛。

2000年 纳扎尔巴耶夫总统出席联合国大会第55届会议并发表讲话。

2006年 电影《游牧人》在莫斯科“普希金”影院举行首映。

2010年 哈萨克斯坦-俄罗斯地区间合作论坛在乌斯卡曼市落实帷幕。

2013年 阿斯塔纳市举行日本著名艺术家久保田一竹的作品展。

2014年 哈萨克斯坦小画家维塔利娜·伊尔卡耶娃的画作《鸟》在日本举行的第44届世界儿童绘画比赛中夺冠。

2016年 哈萨克斯坦国家博物馆发行青铜时代至中世纪的金银文物目录。

2019年 托卡耶夫总统在位于阿斯塔纳的独立宫主持召开国家社会信任会议首次会议。

2021年 托卡耶夫总统出席数字政府办公室启动运营仪式。

2022年 在俄哈萨克侨民和留俄哈萨克斯坦大学生与哈萨克斯坦驻俄大使馆共同组织举行著名教育家、学者、“阿拉什”党重要成员阿赫梅特·拜图尔森诺夫诞辰150周年圆桌会议。

2023年 阿拉木图蒙吉勒克露营区正式对外开放。蒙吉勒克露营区，是为热衷于山地度假、徒步旅行、行山和漫步大自然的游客度身打造的夏令营胜地。