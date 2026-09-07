9月7日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

24个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 454.27（-2.08坚戈），外汇交易总额为3.7837亿美元（-9167.3万美元）。交易过程中，最新报价为1:452.59坚戈，最高报价为1:455.50坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 527.52（-3.89坚戈），外汇交易总额为347.8万欧元（+138.3万欧元）。交易过程中，最低报价为1:525.89坚戈，最高报价为1:529.04坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.2519（-0.0238坚戈），外汇交易总额42.9994亿卢布（+6.9050亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.2400坚戈，最高报价为1: 5.3010坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:67.6863（-0.3729坚戈），外汇交易总额7191.5元（+3835.8万元）。交易过程中，最低报价为1:67.5110坚戈，最高报价为1:67.8310坚戈。