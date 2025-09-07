哈通社9月7日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

9月7日，星期日

9月7日是阳历一年中的第250天（闰年第251天），离全年的结束还有117天。

世界各国/地区节日：

国际杜兴氏肌肉营养不良症宣传日 杜兴氏肌肉营养不良症（Duchenne Muscular Dystrophy，缩写DMD）是一种相当严重的性联遗传肌肉失养症。男性病患大约在4岁开始就会产生肌肉无力的症状，此后症状即会开始快速恶化。

巴西独立日 1822年9月7日，巴西宣布完全脱离葡萄牙而独立，成立了巴西帝国，因此被成为巴西独立日，年仅24岁的彼得罗一世成为巴西国王。

莫桑比克胜利日 莫桑比克共和国旧译作莫三鼻给，现通称莫桑比克，位于非洲南部，临印度洋，隔莫桑比克海峡与马达加斯加相望，以葡萄牙语作为官方语言，1975年脱离葡萄牙殖民地身份而独立。

巴基斯坦空军日 巴基斯坦空军是巴基斯坦军事力量之一，主要任务是捍卫巴基斯坦领空并提供地面部队空中支援。每年9月7日是巴基斯坦空军日，那天会有盛大的庆祝活动。该日旨在纪念第二次印巴战争的结束。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1999年 纳扎尔巴耶夫签署向前乌克兰总统列昂尼德·库奇马颁发“金色雄鹰”奖章的总统令，以表彰其为两国人民友好做出的重大贡献。

2004年 哈萨克斯坦举行第四届全国女性论坛。

2004年 纳扎尔巴耶夫总统出席阿尔法拉比大学成立70周年隆重庆典。

2009年 爱沙尼亚共和国在阿斯塔纳开设中亚首个领事馆。

2011年 保加利亚首都索非亚市举行关于哈萨克斯坦的照片展。

2013年 纳扎尔巴耶夫总统同中国主席习近平共同出席“贝纽-博佐伊-奇姆肯特”哈中天然气管道开通仪式。

2016年 托尔盖地画入围Qatar Day未解之谜名单。

2019年 “阿尔泰--突厥世界的金色摇篮”国际研讨会在东哈州国立科技大学举行。

2023年 阿斯塔纳航空公司正式开通阿拉木图-特拉维夫直飞航线。

2023年 中国长龙航空公司成功进行杭州-阿拉木图航班首航。乘坐A321客机的首批旅客飞抵阿拉木图。