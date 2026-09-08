9月8日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

31个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 454.39（+0.12坚戈），外汇交易总额为3.7634亿美元（-203.6万美元）。交易过程中，最新报价为1:453.55坚戈，最高报价为1:455.25坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 527.85（+0.33坚戈），外汇交易总额为101.1万欧元（-246.7万欧元）。交易过程中，最低报价为1:527.30坚戈，最高报价为1:528.68坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.2552（+0.0033坚戈），外汇交易总额41.7648亿卢布（-1.2346亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.2238坚戈，最高报价为1: 5.2660坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:67.7020（+0.0157坚戈），外汇交易总额1810.9元（+5380.6万元）。交易过程中，最低报价为1:67.6400坚戈，最高报价为1:67.7800坚戈。