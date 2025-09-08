哈通社9月8日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

9月8日，星期一

9月8日是阳历一年中的第251天（闰年第252天），离全年的结束还有114天。

世界各国/地区节日：

国际新闻工作者团结日 每年9月8日是“世界新闻记者日”或“国际新闻工作者团结日”。其目的是唤起全世界的新闻工作者加强团结、努力工作、认真采写真实报导、揭露战争贩子的反动面目、及时报导事件发生的真象、打击坏人坏事，保卫世界和平。九月八日为纪念捷克斯洛克氏族英雄、共产党员、新闻记者尤利乌斯·伏契克于1943年9月8日被德国法西斯杀害的纪念日。

国际扫盲日 国际扫盲日（International Literacy Day）是联合国教科文组织在1965年11月17日所召开的第14届代表大会上所设立的。日期为每年的9月8日，旨在动员世界各国以及相关国际机构重视文盲现象，与文盲现象作斗争，并促进世界各国普及初等教育，提高初等教育的水平，使适龄儿童都能上学，达到能够识字的目标。最终达到增进人际沟通，消除歧视，促进文化传播和社会发展的目标。

马其顿独立日 马其顿共和国是位于东南欧的巴尔干半岛南部的内陆国家，东临保加利亚，北临塞尔维亚，西临阿尔巴尼亚，南临希腊。马其顿共和国是位于东南欧的巴尔干半岛南部的内陆国家，东临保加利亚，北临塞尔维亚，西临阿尔巴尼亚，南临希腊。1991年南斯拉夫社会主义联邦共和国解体后获得独立。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1824年 卡拉干达州历史最悠久的城市卡尔哈拉热市成立。

1994年 根据总统令，哈萨克斯坦发展银行成立。

2001年 纳扎尔巴耶夫出席阿斯塔纳“阿塔梅肯”民族纪念公园揭幕仪式。

2004年 纳扎尔巴耶夫总统向前奥地利总理弗朗茨·弗朗尼茨基颁发一级“友谊”奖章。

2015年 哈萨克斯坦邮政公司发行“哈萨克汗国550周年”纪念邮票。

2016年 首届国际霍布兹乐器大赛在哈萨克斯坦首都举行。

2019年 联合国驻黎巴嫩临时部队授予哈萨克斯坦第二批赴黎巴嫩维和部队全体120名官兵联合国维和勋章。

2020年 哈萨克斯坦科学家成功研发出提取羊痘病毒蛋白的技术。

2021年 哈萨克摔跤奥运冠军、古典式摔跤运动员扎克斯勒克•吾什肯皮洛夫纪念象在阿斯塔纳市揭幕。

2023年 世界听障运动员古典式摔跤锦标赛落幕，哈萨克斯坦代表团中斩获9枚奖牌，位居奖牌榜榜首。